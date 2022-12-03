更多編輯台推薦新聞：
速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸
生活

速水茂虎道代言台灣豬肉 日本型男主廚愛上台式香腸

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

中國製零件洗產地逃關稅 美點名4太陽能企業涉入

2022/12/3 16:57（12/3 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國商務部2日指控4家太陽能企業透過第3國「洗產地」的方式，規避美國對中國製零組件課徵的進口關稅。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
美國商務部2日指控4家太陽能企業透過第3國「洗產地」的方式，規避美國對中國製零組件課徵的進口關稅。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國商務部今天指控4家太陽能企業透過第3國「洗產地」的方式，規避美國對中國製零組件課徵的進口關稅。這項初步調查結果恐加劇北京與華府之間原已緊張的貿易關係。

法新社報導，美國商務部（The US Commerce Department）一直在調查特定太陽能電池及模組製造廠，試圖規避向中國徵收反傾銷稅和反補貼稅規定的相關指控。

調查人員發現，受到調查的企業中有4家將中國製的零組件運往數個東南亞國家進行簡單處理後再運往美國，「試圖規避」美國關稅規定，包括2家中國企業、1家加拿大企業及1家越南企業。

4家企業分別是香港比亞迪公司、中國天合光能公司、阿斯特陽光電力集團（Canadian Solar）及越南光伏科技公司（Vina Solar），據稱他們從柬埔寨、泰國及越南發貨。

美國商務部在聲明中表示：「這類行為形同試圖規避對於進口自中華人民共和國的太陽能電池和模組，課徵反傾銷稅及反補貼稅的命令。」

聲明中表示，這項初步判定「強調美國商務部必須要讓中華人民共和國為其扭曲的貿易行為負責，這些行為損害了美國產業。」

美國商務部接下來將進行審計，涉及的各造可對調查結果發表評論，目前暫定2023年5月將做出最終決定。

美國製造業聯盟表示，由於美國總統拜登6月宣布緩徵太陽能關稅兩年，適用於這次接受調查的柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞，因此要到2024年6月才能對這些進口產品課徵關稅。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111203

#中國洗產地
#太陽能
#美國商務部
延伸閱讀
經部加強查緝中製太陽能模組洗產地 最重廢止執照杜絕中國產品洗產地 經濟部：太陽能模組需產地證明中國茶洗產地走私入境查扣107噸 涉案2嫌交保
拜登
拜登願就俄烏戰爭對話 蒲亭有意談判但不苟同條件拜登：蒲亭若有意結束戰爭 願展開對話
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族