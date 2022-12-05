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南非暴洪增至14死 民眾河邊參與宗教儀式被沖走

2022/12/5 09:38（12/5 10:01 更新）
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南非約翰尼斯堡市緊急事故當局4日表示，約翰尼斯堡降下豪雨引發暴洪，造成在河邊參與宗教儀式的民眾喪生。圖為搜救人員抬著從河裡打撈出的罹難者遺體。（美聯社）
南非約翰尼斯堡市緊急事故當局4日表示，約翰尼斯堡降下豪雨引發暴洪，造成在河邊參與宗教儀式的民眾喪生。圖為搜救人員抬著從河裡打撈出的罹難者遺體。（美聯社）
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（中央社約翰尼斯堡4日綜合外電報導）南非約翰尼斯堡市緊急事故當局今天表示，約翰尼斯堡降下豪雨引發暴洪，造成在河邊參與宗教儀式的民眾喪生，死亡人數增加到至少14人，另有多人仍下落不明。

法新社報導，約翰尼斯堡市緊急事故當局發言人穆羅吉（Robert Mulaudzi）說，昨天暴洪來襲時，有多達33名信徒在朱克斯凱河（Jukskei River）岸邊參與禮拜儀式。

穆羅吉說，稍早統計死亡人數為9人，後來另發現5具遺體，累計14人喪生，並說他目前無法提供確切的失蹤人數。

他表示，當時主持洗禮等儀式的神職人員倖免於難，還說事發當時有兩人當場被沖走並確認死亡，隨後又發現了12具遺體。

搜救人員和消防隊仍在找尋失蹤的人，但緊急服務部門指出，找到生還者機會愈來愈渺茫。

約翰尼斯堡這一帶在南半球夏季幾乎每晚都會有暴雨，水位暴漲很常見。

穆羅吉表示，民眾可自由進出河邊，「在他們想要的地方進行宗教儀式，但我們必須加強宣導，以避免此類悲劇再發生」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111205

#南非
#約翰尼斯堡
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