北韓飛彈威脅日增 駐韓美軍成立太空部隊

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駐韓美軍司令拉卡梅拉（後中）上將在南韓平澤市烏山空軍基地主持駐韓美軍太空部隊成立儀式。（路透社）

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（中央社首爾14日綜合外電報導）駐韓美軍今天成立新的太空部隊。這兩個盟國正在強化對抗北韓的行動，以因應日益升高的核子與飛彈威脅。

路透社報導，駐韓太空部隊是美國太空軍第2個海外太空組成部隊，負責監控、偵測與追蹤即將飛來的飛彈，以及增強美軍整體的太空軍力。

駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）上將在南韓平澤市（Pyeongtaek）烏山空軍基地（Osan Air Base）主持駐韓美軍太空部隊成立的儀式。這支太空部隊將由麥卡里安（Joshua McCullion）中校率領。

北韓今年測試了射程達美國本土的洲際彈道飛彈，南韓與美國試圖加強安全合作以嚇阻平壤當局。

南韓空軍本月也成立自己的太空部隊，以與美國太空軍合作增強太空實力與行動能力。

根據雙方韓戰後簽署的美韓共同防禦條約，目前有約2萬8500名美軍駐紮南韓。1950年到1953年的韓戰是以簽署停戰協定而非和平條約劃下休止符。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）與美軍中央司令部（Central Command）上月各自在夏威夷與佛羅里達州成立自己的太空部隊。（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1111214