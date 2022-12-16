美軍將擴大對烏軍戰時訓練 操用西方專業武器設備

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美軍15日宣布，將在德國擴大對烏克蘭軍事人員的戰時訓練以對抗俄羅斯侵略。圖為烏克蘭軍人。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美軍今天宣布，將在德國擴大對烏克蘭軍事人員的戰時訓練以對抗俄羅斯侵略，重點在於聯合演習並結合武器操作。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）表示，從明年1月開始，每月將新增訓練500名烏克蘭人。

賴德說，自今年4月以來，大約有3100名烏克蘭人員已接受美國的裝備訓練，而其他國家則培訓約1萬2000名烏軍。

新訓練計畫將首重教導烏克蘭人使用價值數十億美元的西方專業軍事裝備，這些是美國及北大西洋公約組織（NATO）盟國在俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭以來提供的裝備。

五角大樓表示，將由總部在德國格拉芬韋赫（Grafenwoehr）的美國陸軍第7軍訓司令部在當地執行訓練。

賴德說，訓練將著重在操練已在戰場上使用的武器系統，而不是未來可能交付的武器。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1111216