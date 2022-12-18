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北韓再射彈
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北韓再射彈1/212
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北韓試射2次 日方研判都掉落日本專屬經濟區外

2022/12/18 11:38（12/18 12:35 更新）
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日本海上保安廳18日兩度公布北韓試射疑為彈道飛彈的物體。（中央社製圖）
日本海上保安廳18日兩度公布北韓試射疑為彈道飛彈的物體。（中央社製圖）
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本海上保安廳今天兩度公布北韓試射疑為彈道飛彈的物體。日方研判兩次試射的物體都已掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外。

日本放送協會（NHK）報導，海上保安廳今天上午11時17分及11時55分，分別公布北韓試射疑為彈道飛彈的物體，呼籲航行中的船舶多加留意。

南韓合同參謀本部今天上午11時16分左右公布，北韓朝日本海試射彈道飛彈。南韓軍方正跟美軍共同蒐集相關情報。

日本政府已在首相官邸危機管理中心所設置的官邸對策室中，召集由相關部會負責人為成員的緊急小組，負責蒐集情報及確認是否造成危害等工作。

日本海上保安廳表示，截至目前為止尚未接獲跟日本有關的船舶遭受波及。

防衛省等單位表示，這次是北韓繼11月18日以來再度試射彈道飛彈等物體。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111218

#北韓
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南韓軍方：北韓向東海上發射彈道飛彈