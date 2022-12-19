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俄轟擊基輔重要基礎設施 烏克蘭摧毀30架無人機

2022/12/19 19:45
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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭當局說，俄羅斯最新一波攻擊在今天凌晨擊中基輔及其周遭的「至關重要基礎設施」，烏克蘭防空系統摧毀針對首都的20架無人機中約15架，烏克蘭空軍在全境擊落30架無人機。

根據路透社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，初步訊息顯示，對基輔的攻擊沒有造成人員傷亡，醫護人員正在現場處理受到攻擊的索洛米揚卡區（Solomyanskyi）和舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）傷患。

克里契科在通訊軟體Telegram上說：「由於對首都的攻擊，至關重要基礎設施遭到破壞。」

「能源和供暖工程師正在努力迅速穩定能源和暖氣供應。」

路透社的目擊者通報，經常被當作目標的舍甫琴科區中心地帶遭受攻擊，還因此引發大火。

舍甫琴科區位在基輔西區，是一個繁忙的交通樞紐，擁有火車站和基輔2個客運機場中的一個。

烏克蘭空軍說，俄羅斯今天凌晨共使用約35架伊朗製造的見證者（Shahed）無人機攻擊烏克蘭各地，其中30架被摧毀。

環繞基輔、但不包括基輔的基輔州（Kyiv Oblast）州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）說，無人機夜間攻擊破壞基礎設施和民宅。

根據初步訊息，有2人受傷。

路透社無法獨立核實這些訊息。

烏克蘭武裝部隊說，這些無人機是從亞速海（Azov Sea）東岸發射。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1111219

#基輔州
#克里契科
#烏克蘭
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