俄羅斯：參與動員投入在烏克蘭戰爭者可免費儲精

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯國營塔斯社（TASS）今天報導，參與俄國在烏克蘭軍事行動動員的俄軍，將享有免費將精子冷凍儲放在精子庫中的權利。

塔斯社援引俄羅斯律師聯盟（Russian Union of Lawyers）主席特魯諾夫（Igor Trunov）說法報導，衛生部回應他的訴求，即為這項儲精計畫提供預算援助。

報導引述特魯諾夫說法表示，衛生部「確定了從聯邦預算中提供財政支持的可能性，為動員參加2022到2024年特別軍事行動的公民免費保存和儲存生殖細胞（精子）」。

路透社報導，在強制醫療保險指示的情況下，「精主」的家屬也可以免費使用這種儲存的生物材料。

俄國9月大舉展開動員，徵召30多萬名預備役投入在烏克蘭的所謂「特別軍事行動」。

此舉導致數以十萬計俄國男性出逃國外以免遭到徵召入伍，並引發俄國2月揮軍進入烏克蘭以來最大規模的反克里姆林宮抗議浪潮。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1111228