日本福島核災 東電前高層3人二審維持無罪判決

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本東京電力公司3名前經營團隊高層，因福島第一核電廠核子事故被依業務過失致人死傷罪遭強制起訴，東京高等法院今天二審宣判，維持3人一審無罪判決。

日本富士新聞網、產經新聞報導，日本檢方當年認定3名被告罪嫌不足做出不起訴處分，但2016年2月基於日本國民組成的「檢察審查會」所做判斷，由指定律師進行強制起訴。

3名被告分別是82歲東京電力公司前會長勝俣恒久、76歲前副社長武黑一郎，及72歲前副社長武藤榮。兩名副社長當年主要負責核電廠業務。

有關2011年3月發生的福島第一核電廠核子事故，指定律師認為東電經營團隊明明事前可以預測會有巨大海嘯來襲，卻疏於採取必要對策導致事故發生，結果造成當時在醫院的44名患者等人被迫長期避難而死亡，因此起訴3名被告。

3名被告都主張無罪，東京地方法院2019年9月宣判3人無罪。

此案在法院進行審理的重點有二，其一是被告能否預想核電廠會遭受巨大海嘯侵襲；其二是如果能預想會出現海嘯且採取對策的話，能不能防止發生核子事故。

就2019年的一審判決來看，東京地院當時認為被告無法預見巨大海嘯來襲，也否定有避免發生核子事故結果的可能性。

指定律師在二審中指出，中央政府在2002年核子事故前公布地震預測「長期評價」，暗示可能在靠太平洋側廣泛地區發生海嘯地震，而福島第一核電廠在2008年試算發現，核電廠可能面臨最高15.7公尺海嘯侵襲。這些推算都有科學根據，如果東電方面能採取設置防波堤等對策的話，就能防止核子事故。

東京高院今天指出，一審的事實認定無不合理之處，法律評價也妥當，駁回上訴判決3名被告無罪。

日本放送協會（NHK）報導，東京高院做出判決的今天下午2時過後，聲援被害人的民眾步出高院手持寫有「全員無罪 不當判決」的紙張，並怒吼「不甘心」、「無法容許的判決」等話語。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120118