日本主辦廣島G7峰會 擬邀各國領袖登宮島

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本今年將在廣島市舉辦七大工業國集團（G7）峰會，目前正檢討邀請成員國領袖登上世界遺產「嚴島神社」所在地的宮島，預料接下來將跟各國協調包括維安在內等課題。

日本放送協會（NHK）報導，日本身為G7輪值主席國，預定今年5月19日到21日以廣島市南區飯店作為主會場舉辦廣島G7峰會，並正式展開相關準備工作。

相關人士透露，日本政府正檢討配合峰會舉辦，邀成員國領袖前往廣島縣廿日市市的宮島。

嚴島神社內有被日本指定為國家重要文化財的大鳥居，日前剛完成時隔約70年的大規模整修工程。站在日本政府立場，希望在這個可說象徵主辦地廣島的場所，透過邀集各國領袖向全球傳遞訊息，來展現日本的魅力。

目前的嚴島神社大鳥居建於1875年，以「海上鳥居」聞名，1950年時曾進行整修，而最近一次大規模修繕則是從2019年6月開始，並於日前完工。

不過，由於要登島只能靠船舶，在維安上也是一項課題，日本政府未來將在考量因應對策的同時，跟各國進行協調。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1120121