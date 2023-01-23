愛沙尼亞以牙還牙驅逐俄羅斯大使 拉脫維亞跟進

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（中央社塔林23日綜合外電報導）俄羅斯今天以愛沙尼亞反俄為由，將彼此外交關係降級並驅逐對方使節後，愛沙尼亞與鄰國拉脫維亞也要求俄國大使離境。這兩個波羅的海國家同為北大西洋公約組織（NATO）成員。

路透社報導，包括愛沙尼亞、拉脫維亞與另個波羅的海國家立陶宛在內，一群北約盟國不斷強烈呼籲德國將豹2（Leopard 2）戰車提供給烏克蘭，以強化烏軍對抗俄羅斯侵略戰爭的能力。

俄羅斯外交部今天表示，它已告知愛沙尼亞駐俄使節須在2月離境，且未來兩國只會在對方首都派駐臨時代辦，而非大使。

愛沙尼亞隨後也以相同做法回應。愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）表示，他要求俄羅斯使節在2月7日前離境。

雷恩薩魯在聲明中還說：「由於俄羅斯正計劃發動大規模攻擊，我們將繼續支持烏克蘭，並呼籲其他理念相同國家增加對烏克蘭的援助。」

與愛沙尼亞同為歐洲聯盟（EU）成員國的拉脫維亞，今天也對俄羅斯採取相同行動，展現團結一致。拉脫維亞外交部長林克維奇斯拉（Edgars Rinkevics）在推特（Twitter）發文表示，他們已告知俄國使節須在2月27日前離境。

兩國也皆將與俄羅斯的外交關係降級至臨時代辦層級。

立陶宛則早在2022年4月已驅逐俄羅斯使節，並將彼此外交代表等級調降。當時是鑑於烏克蘭指控俄軍在首都基輔附近市鎮布查（Bucha）屠殺平民。

莫斯科指出，今天行動是為了回應愛沙尼亞決定將俄羅斯駐愛沙尼亞首都塔林的大使館規模縮小。

俄羅斯外交部表示：「近幾年來，愛沙尼亞領導階層刻意破壞與俄羅斯各層級的關係。塔林徹底恐俄，把對我國培養的敵意提高到國家政策等級。」

愛沙尼亞本月11日要求俄羅斯將駐塔林大使館的外交官人數減至8名，與愛沙尼亞駐莫斯科外交官人數相同。

波羅的海三國上週皆加入一些其他西方盟邦行列，將更多自有武器派送給烏克蘭。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1120123