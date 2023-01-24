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俄羅斯控烏克蘭在核電廠存放武器 基輔當局駁斥

2023/1/24 04:29
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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯對外情報局（SVR）今天指控烏克蘭在國內各地核電廠存放西方國家供應的武器，但烏克蘭高層官員駁斥這項指控。

俄羅斯對外情報局沒有提供任何證據，路透社也無法查核俄方的指控說法。

俄羅斯對外情報局透過聲明指出，美國提供的高機動性多管火箭系統（HIMARS）、防空系統和火砲彈藥已經運抵烏克蘭西北部的瑞夫尼核電廠（Rivne Nuclear Power Plant）。

聲明提到，「烏克蘭武裝部隊把西方提供的武器和彈藥存放於核電廠廠區內」，且在去年12月的最後一週，有一批被運到瑞夫尼核電廠。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭從未存放武器在核電廠。

他在推特發文說：「烏克蘭從未像俄羅斯對外情報局謊稱的那樣，在核電廠廠區存放任何武器。反觀俄羅斯聯邦占領札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant），還把軍隊駐紮當地。」（譯者：陳彥鈞）1120124

#烏克蘭
#俄羅斯
#澤倫斯基
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