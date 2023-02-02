川普競爭對手 美前聯合國大使海利傳擬角逐2024總統

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）路透社引述知情人士報導，前美國駐聯合國大使海利定於2月15日宣布，她將角逐共和黨2024年總統候選人提名。海利曾是前總統川普的部屬，如今可能與他競爭白宮寶座。她視中國為美國最大外部威脅，曾稱如任由中國鎮壓香港，中國的下一個目標就是台灣。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，兩名消息人士指稱，海利（Nikki Haley）將邀請支持者參與2月15日在南卡羅來納州舉行的特別活動，最快可能在今天發出邀請。

路透社指出，南卡羅來納州「信使郵報」（Post and Courier）是第一個報導海利計畫參選美國總統的媒體。

海利為印度裔美國人，曾被「時代」雜誌（Time）選為2016年百大風雲人物。海利曾任南卡羅來納州州長，在川普執政時期，她曾任兩年的美國駐聯合國大使。

2016年共和黨總統初選期間，海利曾支持參選的美國聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio），曾多次公開批評川普的保護主義。但在川普出線後，海利宣布支持川普。

美國之音（VOA）報導，海利視中國為「美國最大外部威脅」，與其他幾位潛在的參選人一樣，她是北京中共政權的激烈批評者。

在香港民眾反政府示威期間，海利曾投書福斯新聞（Fox News）指出，香港局勢牽動全球，如任由中國鎮壓香港，下一個目標就是台灣，將對美國的亞洲盟國構成更大危險。（譯者：陳正健）1120202