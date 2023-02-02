烏克蘭指俄軍24日將大舉進攻 歐盟官員齊聚基輔挺烏

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭國防部長列茲尼科夫警告，俄羅斯最早可能於2月24日展開新一波大舉進攻，並已為此動員約50萬軍人。戰爭將屆週年，歐洲聯盟十多名官員今天對烏克蘭進行象徵意義十足訪問。

●烏防長：俄計劃2月24日大舉進攻

列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）1日表示，莫斯科已集結數以萬計部隊，可能「嘗試做些什麼」以紀念去年揮軍侵烏屆滿週年，並且紀念俄羅斯2月23日的軍人節日「祖國保衛者日」。他說，莫斯科已為新一波攻勢動員約50萬名軍人。

儘管烏東頓巴斯地區（Donbas）仍爆激烈戰鬥，但自烏克蘭奪回南部赫松巿（Kherson）後，近數月戰事進入僵局，除俄軍可能攻占蘇勒答爾（Soledar）外，雙方皆無重大進展。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年9月宣布動員約30萬名軍人，列茲尼科夫表示，俄羅斯招募與部署到烏克蘭的實際人數可能高出許多。

●俄侵烏將屆週年 歐盟官員訪基輔展現支持

由於歐盟不願准許交戰中國家入會，烏克蘭迅速獲准入盟的希望可能破滅。但是歐盟十多名官員今天仍抵達基輔展開象徵意義十足訪問，凸顯歐盟對烏克蘭的支持，並將承諾提供軍事、財務和政治援助。

歐盟執行委員會委員定今天會見烏克蘭官員，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）明天將會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。這是戰爭爆發以來歐盟官員首次齊聚基輔，也是繼西方再次承諾提供軍備後，以行動表達對基輔的支持。

●美企擬售烏2架無人機 只收象徵性1美元

美國頂尖的先進軍用偵察無人機製造商通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）1日宣布，願意以象徵性的1美元價格出售2架無人機給烏克蘭，並呼籲美國政府批准這筆交易。

該公司表示，數月來一直敦促華府對基輔提供可以在中海拔高度長程飛行的灰鷹（Grey Eagle）和死神（Reaper）無人機。美軍使用這些無人機在阿富汗、敘利亞、伊拉克和其他衝突地區的偵察和目標式攻擊發揮巨大作用。

●俄戰術飛彈襲烏東公寓 增至3死20傷

俄羅斯1日晚間發射一枚伊斯坎德-K（Iskander-K）戰術飛彈，摧毀烏東克拉莫托斯克市（Kramatorsk）1棟公寓大樓、破壞另外7棟公寓，罹難人數增至3人，傷者也增至20人。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1120202