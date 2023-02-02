涉擔任交易代理人 美對俄羅斯軍火商祭出制裁

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國當局今天針對俄羅斯軍火商齊門科夫（Igor Zimenkov）旗下全球網絡實施制裁，據稱他專為俄國國防工業獲取尖端技術，同時也擔任代理人，協助將俄製武器出口至其他國家。

美國財政部表示，齊門科夫（Igor Zimenkov）與他的兒子喬納坦（Jonatan Zimenkov）以俄羅斯與賽普勒斯為主要據點，專門代表已遭制裁的俄國國防企業與外國進行交易，比如俄羅斯技術國家集團（Rostec）與羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）。

這對父子在賽普勒斯、新加坡、白俄羅斯、保加利亞，烏茲別克與以色列等地，經營公司的交易網絡。

根據美國財政部聲明，這些交易包括向非洲國家供應俄國武器系統，以及向拉丁美洲國家銷售直升機。2022年2月俄軍入侵烏克蘭後，該公司也為1間俄國公司採購光電與紅外線設備。

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美國當局今天將齊門科夫網絡中的22名個人與實體列入黑名單。這項制裁行動屬於「俄羅斯菁英、代理人及權貴特別工作組」（The Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force, REPO）任務的一部分。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）透過聲明指出，「俄羅斯選擇鋌而走險，嘗試透過代理人規避美國制裁，這代表在制裁方案下，俄國軍事工業複合體（military-industrial complex）繼續支持蒲亭戰爭機器的行動已變得更加困難且昂貴。」（譯者：屈享平/核稿：施施）1120202