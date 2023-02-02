更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
繼壽司郎後日本超商也傳「打工恐攻」 店員惡作劇漏尿嬉鬧
首頁 / 國際

涉擔任交易代理人 美對俄羅斯軍火商祭出制裁

2023/2/2 20:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國當局今天針對俄羅斯軍火商齊門科夫（Igor Zimenkov）旗下全球網絡實施制裁，據稱他專為俄國國防工業獲取尖端技術，同時也擔任代理人，協助將俄製武器出口至其他國家。

美國財政部表示，齊門科夫（Igor Zimenkov）與他的兒子喬納坦（Jonatan Zimenkov）以俄羅斯與賽普勒斯為主要據點，專門代表已遭制裁的俄國國防企業與外國進行交易，比如俄羅斯技術國家集團（Rostec）與羅斯波隆出口公司（Rosoboronexport）。

這對父子在賽普勒斯、新加坡、白俄羅斯、保加利亞，烏茲別克與以色列等地，經營公司的交易網絡。

根據美國財政部聲明，這些交易包括向非洲國家供應俄國武器系統，以及向拉丁美洲國家銷售直升機。2022年2月俄軍入侵烏克蘭後，該公司也為1間俄國公司採購光電與紅外線設備。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國當局今天將齊門科夫網絡中的22名個人與實體列入黑名單。這項制裁行動屬於「俄羅斯菁英、代理人及權貴特別工作組」（The Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force, REPO）任務的一部分。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）透過聲明指出，「俄羅斯選擇鋌而走險，嘗試透過代理人規避美國制裁，這代表在制裁方案下，俄國軍事工業複合體（military-industrial complex）繼續支持蒲亭戰爭機器的行動已變得更加困難且昂貴。」（譯者：屈享平/核稿：施施）1120202

#俄羅斯
#齊門科夫
#美國財政部
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族