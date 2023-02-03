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德國批准軍援烏克蘭豹1戰車 另擬再供防砲車

2023/2/3 10:16（2/3 10:56 更新）
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德國媒體報導，德國政府已批准將庫存豹1（Leopard 1）主力戰車交付烏克蘭。圖為豹1型坦克。（圖取自維基共享資源；作者Rainer Lippert ，CC BY-SA 4.0）
德國媒體報導，德國政府已批准將庫存豹1（Leopard 1）主力戰車交付烏克蘭。圖為豹1型坦克。（圖取自維基共享資源；作者Rainer Lippert ，CC BY-SA 4.0）
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（中央社柏林3日綜合外電報導）德國「南德日報」今天報導，德國政府已批准將庫存豹1（Leopard 1）主力戰車交付烏克蘭，且在商討從卡達買回15輛獵豹（Gepard）防空砲車轉送烏國。

南德日報（Sueddeutsche Zeitung）引述德國政府消息人士披露，只要這批豹1戰車整備完成，就會馬上送到烏克蘭。

報導還說，若烏克蘭想買豹1戰車，德國軍火商「萊茵金屬公司」（Rheinmetall）與軍用車輛製造、維護公司「弗倫斯堡汽車公司」（Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft,FFG）可以修復數十輛豹1提供烏克蘭。

南德日報還指出，德方官員和卡達外交部也討論將卡達先前買去用以維護世界盃足球賽場館安全的15輛獵豹（Gepard）防空砲車購回的可行性，德國也想從卡達買回更多彈藥。

報導引述德國新任國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）說：「獵豹防空砲車在烏克蘭戰場證明自身實力，如果我們可以從夥伴處取得更多獵豹防砲車，肯定會對烏國有幫助。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1120203

#豹1
#俄烏戰爭
#德國
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