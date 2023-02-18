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白宮：估計俄國瓦格納傭兵死傷逾3萬

2023/2/18 17:55
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國白宮今天表示，俄羅斯去年2月24日揮師入侵烏克蘭以來，傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）死傷超過3萬人，其中約9000人陣亡。

路透社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天在例行記者會說，據美方估算，去年12月以來在烏克蘭喪命的瓦格納士兵，有90%為囚徒。

柯比引述最新解密的情報指出，隨烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）戰況升溫，光是去年12月中以後的瓦格納陣亡人數，就占總數的一半。

他說，瓦格納集團過去幾天在巴赫姆特及周邊地區取得顯著進展，但這些目標是花好幾個月才達成，更付出「無法挽回的毀滅性代價」。

柯比說：「他們有機會在巴赫姆特拿下最終勝利，但這對他們來說不值，因為這裡不具實質的戰略價值。」還說烏軍將在整個頓巴斯（Donbas）地區維持強而有力的防線。

柯比告訴記者，瓦格納集團創始人普里格津（Yevgeny Prigozhin）最近雖自稱不再招募囚犯赴烏克蘭作戰，但瓦格納集團實則重度依賴這些未經訓練或缺乏裝備的囚犯上戰場。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120218

#柯比
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#傭兵組織瓦格納集團
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