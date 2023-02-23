俄戰機墜毀在烏邊界附近 初步認定技術性故障導致

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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，一架俄國蘇愷25型戰鬥機今天在鄰近烏克蘭邊界的貝爾哥羅德州（Belgorod）墜毀，飛行員喪生。

路透社報導，塔斯社（TASS）引述國防部的話報導，根據初步了解，戰機墜毀原因是「技術性故障」。報導並說，這架戰機墜毀在無人居住地區，並無造成其他損害的通報。

稍早俄羅斯新聞社（RIA）引述救難單位的消息報導，這架蘇愷25型戰機的飛行員成功彈跳逃生。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）稍早在通訊軟體Telegram貼文表示，救災機構和調查人員已趕到瓦留基鎮（Valyuki）附近的墜機地點，事發原因還在確認中。

貝爾哥羅德州毗鄰烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv），自俄軍一年前全面入侵烏克蘭後，貝爾哥羅德州便一再遭到攻擊。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120223