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白俄宣稱除正規軍外 有150萬人可投入領土防衛隊

2023/2/26 17:22
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（中央社白俄羅斯明斯克25日綜合外電報導）白俄羅斯官員今天表示，白俄除了正規武裝部隊外，還有多達150萬人可充實軍力以防衛領土。白俄毗鄰烏克蘭，是俄羅斯的盟友，在俄烏戰爭中力挺俄國。

路透社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭開戰一年來，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）一直表態支持，包括讓俄國借道白俄進行全面入侵，以及允許俄國在白俄訓練動員來的新兵。

魯卡申柯本月下令新設15萬人的志願性領土防衛隊。但他表示，白俄軍隊只會在國家遭到攻擊時作戰。

白俄羅斯通訊社（BelTA）報導，白俄安全會議國務秘書沃爾福維奇（Alexander Volfovich）表示：「一旦宣告實施戒嚴，經濟轉為戰時模式，這類部隊的數量將增加到約150萬人。」

根據倫敦國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）的2022年「軍事平衡」報告，白俄人口約930萬，武裝部隊約有4萬8000人，另有約1萬2000邊防部隊。（譯者：林治平）1120226

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