浴池含菌超標數千倍 日旅館社長坦承指示不用換水

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本福岡縣一間開業逾百年的老牌溫泉旅館內的大浴池，日前被檢測出退伍軍人菌含量超標3700倍。經營這間旅館的社長山田真今天公開致歉，坦承指示員工不用換水。

這間據稱連昭和天皇都曾下榻的老牌旅館，是位於福岡縣筑紫野市的「二日市溫泉 大丸別莊」，福岡縣政府日前發現館內大浴池一年竟只換兩次水，一度檢測出退伍軍人菌含量超標3700倍。

福岡縣基於「公眾浴場法」所制訂的條例規定，作為連續使用的循環浴槽，每週必須至少更換一次水，且水中殘留氯濃度須維持每公升0.4毫克以上。縣府正檢討是否開罰違反條例的業者。

日本共同社報導，山田上午在記者會中說，由於旅客減少，是他下達指示，要員工不用更換浴池的水，「因為自己思慮不足造成消費者的困擾，真的非常抱歉」。

談到一年只更換兩次水，山田說，從2019年12月之後，對溫泉的管理開始變得不夠完善，「由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成來客數銳減，使得管理更形鬆散」。

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全日本新聞網（ANN）報導，山田說，他先入為主的觀念認為退伍軍人菌不是什麼了不起的細菌；至於疏於加氯消毒，「是因為我不喜歡氯的味道」。

根據台灣的衛生福利部疾病管制署官方網站資料，退伍軍人菌會引發退伍軍人病及龐迪亞克熱（Pontiac fever）。退伍軍人病會引發肺炎，甚至呼吸衰竭，死亡率高達15%，若有免疫功能障礙者則更高；龐提亞克熱則不會引起肺炎或死亡。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1120228