歐洲糧倉烏克蘭地力難復 戰禍料續遺害糧食供給

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（中央社烏克蘭別洛澤卡1日綜合外電報導）烏克蘭遭戰禍一年以來，估計這個「歐洲糧倉」1/4農地遭到破壞，恐耗時數十年才能恢復地力，有些土地甚至已萬劫不復。專家警告，未來數年全球糧食供給恐蒙受其害。

路透社報導，烏克蘭去年11月收復南部赫松巿（Kherson）的時候，波沃德（Andrii Povod）返回家園後發現農場盡成廢墟、兩部曳引機失蹤、大部分穀物不翼而飛，他用來存放農作物和機具的11間建築不是遭到轟炸就是已被焚毀。

農場因俄羅斯砲擊而滿目瘡痍，田野布滿窟窿和未爆彈藥，這些只是比較不明顯的損害。烏克蘭遭遇一年兵燹之災，此一眾所周知膏腴沃土所受摧殘恐怕最難以復原。

科學家對從東北部哈爾科夫州（Kharkiv）取得的土壤樣本進行研究，發現從軍火和燃料中釋出的諸如汞和砷等高濃度毒素正在汙染土地。

烏克蘭土壤科學和農業化學研究所（Institute for Soil Science and Agrochemistry Research）根據取得的樣本和衛星影像估計，這場戰爭至少已經對全境1050萬公頃農地造成破壞。

那相當於這個號稱歐洲糧倉的國家1/4農地，仍然遭到俄軍占領的土地也算在裡面。

27歲的波沃德在烏克蘭東南部別洛澤卡（Bilozerka）附近自家農田邊走邊說道：「對我們這一帶來說，這是個非常嚴重問題，良田已經無法再生了。」當地距這場戰爭的前線聶伯河（Dnipro River）一帶約10公里。

包括土壤科學家、農民、糧食公司、分析家在內的20多位專家告訴路透社，需耗時數十年才能修復歐洲糧倉所受的汙染、地雷和基礎設施遭到破壞等損害，未來數年全球糧食供給可能蒙受其害。

科學家們指出，砲擊同時會打亂脆弱的微生物生態系統，戰車輾壓土壤則會導致植物根部更難以成長茁壯。微生物生態系統將土壤物質轉化為諸如氮等作物所需的養分。

有些地區布滿地雷，並因挖掘坑洞和壕溝完全變了樣。一些專家表示，猶如某些第一次世界大戰的戰場，那些農地恐怕已經萬劫不復，不可能再有農產了。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120301