更多編輯台推薦新聞：
研究：每天快走11分鐘可降低早逝風險
國際

研究：每天快走11分鐘可降低早逝風險

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面
國際

法國破紀錄冬旱38天沒雨 廢水淨化議題浮上檯面

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事
生活

Google首頁致敬陳俊志 手握攝影機記錄同志故事

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

歐洲糧倉烏克蘭地力難復 戰禍料續遺害糧食供給

2023/3/1 19:01（3/1 19:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭別洛澤卡1日綜合外電報導）烏克蘭遭戰禍一年以來，估計這個「歐洲糧倉」1/4農地遭到破壞，恐耗時數十年才能恢復地力，有些土地甚至已萬劫不復。專家警告，未來數年全球糧食供給恐蒙受其害。

路透社報導，烏克蘭去年11月收復南部赫松巿（Kherson）的時候，波沃德（Andrii Povod）返回家園後發現農場盡成廢墟、兩部曳引機失蹤、大部分穀物不翼而飛，他用來存放農作物和機具的11間建築不是遭到轟炸就是已被焚毀。

農場因俄羅斯砲擊而滿目瘡痍，田野布滿窟窿和未爆彈藥，這些只是比較不明顯的損害。烏克蘭遭遇一年兵燹之災，此一眾所周知膏腴沃土所受摧殘恐怕最難以復原。

科學家對從東北部哈爾科夫州（Kharkiv）取得的土壤樣本進行研究，發現從軍火和燃料中釋出的諸如汞和砷等高濃度毒素正在汙染土地。

烏克蘭土壤科學和農業化學研究所（Institute for Soil Science and Agrochemistry Research）根據取得的樣本和衛星影像估計，這場戰爭至少已經對全境1050萬公頃農地造成破壞。

那相當於這個號稱歐洲糧倉的國家1/4農地，仍然遭到俄軍占領的土地也算在裡面。

27歲的波沃德在烏克蘭東南部別洛澤卡（Bilozerka）附近自家農田邊走邊說道：「對我們這一帶來說，這是個非常嚴重問題，良田已經無法再生了。」當地距這場戰爭的前線聶伯河（Dnipro River）一帶約10公里。

包括土壤科學家、農民、糧食公司、分析家在內的20多位專家告訴路透社，需耗時數十年才能修復歐洲糧倉所受的汙染、地雷和基礎設施遭到破壞等損害，未來數年全球糧食供給可能蒙受其害。

科學家們指出，砲擊同時會打亂脆弱的微生物生態系統，戰車輾壓土壤則會導致植物根部更難以成長茁壯。微生物生態系統將土壤物質轉化為諸如氮等作物所需的養分。

有些地區布滿地雷，並因挖掘坑洞和壕溝完全變了樣。一些專家表示，猶如某些第一次世界大戰的戰場，那些農地恐怕已經萬劫不復，不可能再有農產了。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120301

#烏克蘭
#波沃德
#歐洲
延伸閱讀
烏克蘭走過物資搶購與斷電 戰爭週年經濟回穩西方戰車尚未投入俄烏戰爭 CNN：標槍飛彈、海馬士、無人機已改變走勢護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖烏克蘭「黑海明珠」敖德薩 列入UNESCO世界遺產
第一次世界大戰
一世紀後才抵達 英國男子收到來自1916年陌生信件巴赫姆特俄烏對陣重演一戰僵局 慘勝可能徒勞無功[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖