觀光產業復甦 泰國失業率連五季下降

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（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）受益於觀光產業的復甦和各界對經濟發展的信心增加，泰國2022年第四季的就業人口比2021年同期成長1.5%，失業率則是連續第五季下降。

民族報（The Nation）報導，泰國國家經濟和社會發展委員會（National Economic and Social Development Council）昨天發布報告指出，2022年第四季泰國就業人口為3960萬人，和2021年同期相比成長了1.5%。

報告認為，就業人口增加是因為非農業產業的就業機會增加，觀光業的快速復甦加上各界對經濟有信心，在餐旅業、零售業和批發業的就業機會大幅增加。

報告同時指出，2022年第四季的失業人口為46萬人，失業率為1.15%，這是失業率連續第五季下降，不過這46萬人其中有23萬是剛畢業的大學新鮮人，其中6成的新鮮人表示仍然在找工作。

由於觀光客快速回流加上經濟持續復甦，國家經濟和社會發展委員會對今年的勞動市場發展抱持樂觀態度，不過對於出口展望就沒那麼樂觀，因為泰國的主要貿易夥伴都受到俄烏戰爭影響而經濟衰退。

報告指出，從2022年10月開始，泰國的出口市場就開始衰退，因此出口產業暫停招聘新人，這也是新鮮人不好找工作的原因之一。（編輯：黃自強）1120303