俄傭兵領袖警告彈藥缺乏 如被迫撤退前線將崩潰

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人普里格津表示，部隊現正加強對烏克蘭城市巴赫姆特的控制，不過他們缺乏彈藥，如果被迫撤退，整個前線就會崩潰。

路透社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）在週末發布的影片中說：「對於所有保護俄羅斯利益的軍隊來說，情況都不好。」他表示，如果現在從巴赫姆特（Bakhmut）撤退，整個前線就會崩潰。

普里格津的影片是發布在社群軟體Telegram的頻道上，這個頻道一直在傳送他的新聞，並與普里格津的瓦格納集團有所聯繫。路透社無法獨立證實影片錄製的時間與地點。

普里格津曾在3日表示，他的部隊「實際上包圍了巴赫姆特」，過去一週，巴赫姆特的戰事愈來愈激烈，俄羅斯軍隊幾乎從各處展開攻勢。

不過普里格津今天抱怨說，莫斯科在2月曾承諾提供他部隊的大部分彈藥，目前都沒有運出。

普里格津在他慣用的發新聞稿途徑Telegram上說：「我們目前試圖了解：這只是正常的官僚作業，還是背叛。」

普里格津經常批評俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）與高級將領，他曾在2月21日指控俄羅斯不提供彈藥給他旗下的戰士，這種行為無異於叛國。

普里格津昨天在Telegram的瓦格納頻道發布一段近4分鐘的影片，他在片中表示部隊擔心如果戰敗，莫斯科可能會把他們當作代罪羔羊。

普里格津說，如果他們撤退，那麼在史冊中永遠是促成敗戰的重要推手，問題正是彈藥不足。

普里格津似乎是從地下堡壘中發聲，他在影片中說，部隊會想知道是否被國家高層，甚至「更高層」的人「陷害」而失利。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1120306