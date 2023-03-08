傭兵組織稱奪巴赫姆特東部 歐盟商討緊急供烏克蘭砲彈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔8日綜合外電報導）俄羅斯傭兵組織今天宣布攻占烏克蘭東部城鎮巴赫姆特「整個東部地區」。歐盟各國防長則將商討搜尋庫存的計畫，將緊急送交基輔價值10億歐元彈藥，並計劃聯合採購更多砲彈供烏。

●瓦格納集團宣稱已攻占巴赫姆特東部地區

與克里姆林宮關係密切的傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在一段錄音檔中說：「瓦格納部隊已經攻占巴赫姆特（Bakhmut）整個東部地區，也就是巴赫姆特卡河以東所有地區。」

俄軍正不惜一切代價奪取巴赫姆特，盼取得逾半年以來戰場首勝，使得烏克蘭守軍面臨日增壓力。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「得到巴赫姆特後，他們便可長驅直入。對俄軍來說，從巴赫姆特去烏東頓內茨克州（Donetsk）的其他城鎮，將輕而易舉 。」他宣示烏軍將堅守巴赫姆特。

●歐盟將商議計畫 緊急供應烏克蘭砲彈

支持烏克蘭的西方國家警告，烏國155公釐砲彈極為短缺，因為烏軍為對抗俄軍日益耗損的攻勢，每天都要發射數千枚此型砲彈。

歐盟國家國防部長在瑞典斯德哥爾摩會見烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）時，將討論三管齊下作法，包括動用10億歐元經費，在數週內將各國庫存砲彈送往基輔；綜合考量歐盟和烏克蘭需求一起下達龐大訂單；同時可能動支歐盟共同基金的另一筆10億歐元資金為烏克蘭採購砲彈。

●德國搜查疑涉北溪爆炸案船隻 籲勿遽下結論

連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管去年遭爆炸破壞，震驚全歐。當時歐洲普遍認為幕後黑手是俄羅斯。「紐約時報」引述美國官員報導，一個親烏克蘭團體可能是爆炸案主謀。報導未指明烏克蘭官方參與其中。

根據「德國第一電視台」（ARD）和「時代週報」（Die Zeit）調查報導，德國檢調人員找到涉案船舶，是由一家烏克蘭人擁有的波蘭公司出面承租，共5男1女將炸藥運到爆炸地點。不過德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天警告不可驟下結論，因為這也可能是要嫁禍烏克蘭的「假旗行動」。

●聯合國秘書長抵烏 商黑海穀物走廊持續出口

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的副發言人哈克（Farhan Haq）7日告訴記者，古特瑞斯「現在已在烏克蘭」。他今天會見澤倫斯基後，預定稍後離開烏克蘭。

古特瑞斯會見澤倫斯基是「為了要商討黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative）的全面效力持續以及相關問題」。這是俄軍全面攻烏後，古特瑞斯第3次到訪。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120308