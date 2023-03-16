蕭茲警告北京勿動武改變台灣現狀 盼降德對中依賴

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（中央社柏林16日綜合外電報導）德國總理蕭茲接受媒體專訪時對中國提出警告，強調「絕不能為改變台灣現狀而動武」。他還說，會降低德國對中國的經濟依賴，矢言「開拓新銷售巿場、避免單邊依賴」。

日本和德國18日將首度舉行政府間協商會議（Inter-Governmental Consultations），這是提供政府定期討論的新架構，兩國領導人也會參加。 蕭茲 （Olaf Scholz）於啟程前在柏林的總理府接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）專訪。

被問到因為台灣而發生衝突的可能性時，他表示：「就像美國、日本和許多其他國家，我們遵循『一個中國』政策。」但他對中國提出警告說：「我們也明確表示，不得使用武力來改變現狀。」

德國的亞洲政策優先考量中國，長期以來在貿易上也特別重視北京。然而，俄羅斯全面入侵烏克蘭之舉已經讓德國放棄俄國能源。這場戰爭不但凸顯出過度依賴單一國家的危險，外界更認為，它也決定了柏林當局的新中國政策，德國內閣可望很快予以批准。

不過，德國無意與中國完全脫鉤。蕭茲在專訪中避免嚴厲批評北京，「中國是擁有強大經濟實力的重要國家，它是個夥伴，既是一個競爭者也是一個體制內對手。不會脫鉤，我們會繼續在經濟方面共同合作」。

他還說：「與此同時，我們也繼續跟其他亞洲夥伴發展關係。」

這種多元化的策略能否成功仍不得而知。中國巿場約占德國福斯汽車（Volkswagen）全球客車銷售量的4成，沒有其他單一巿場能夠加以取代。

儘管如此，德國的亞洲政策正經歷重大轉變，而且很可能正朝向對日本尤其有利的方向發展。蕭茲去年亞洲出訪行程首站選擇日本，而不是中國。他表示，這項決定目的是要讓對日關係邁入新階段。

隨著德國調整政策，歐洲的亞洲政策大致上也可望慢慢地與中國漸行漸遠。各國繼續追求經濟利益的同時，也會更嚴厲限制對中國出口先進科技。部分歐洲商界人士表示，在中國進行新的大規模投資變得日益困難。

蕭茲在訪談中也對俄羅斯持續侵略烏克蘭之舉嚴加批評。他說道，「俄羅斯選擇了帝國主義路線」，並說他的政府會全面支持基輔。蕭茲還表示，他計劃落實逐步淘汰德國核電廠的政策，這項議題已經廣受關注。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1120316