國際刑事法庭以戰爭罪嫌對蒲亭發布逮捕令

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（中央社記者田習如布魯塞爾17日專電）國際刑事法庭法官今天對俄羅斯總統蒲亭及俄國負責兒童權益的官員發布逮捕令，他們2人被指控犯下戰爭罪嫌。

蒲亭（Vladimir Putin）發動全面入侵烏克蘭戰爭至今逾13個月，根據荷蘭「電訊報」（De Telegraaf）快訊，總部設在荷蘭海牙的國際刑事法庭（International Criminal Court in The Hague，ICC）法官對他發出逮捕令，認為他必須對這場戰爭中非法將烏克蘭兒童運送到俄國的行為負責。

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法院同時對俄國兒童權利總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令。她和蒲亭同樣被指控犯下戰爭罪，也都在美國和歐洲聯盟（European Union）的制裁名單上。

根據歐盟制裁文件，俄烏戰爭中許多烏克蘭兒童被強迫送到俄國並接受俄國家庭收養，利沃瓦-貝洛瓦是必須為這個違反兒童人權和烏克蘭法律及主權負責的主要官員之一。（編輯：徐睿承）1120318