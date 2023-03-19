俄烏激戰巴赫姆特 蒲亭開戰以來首訪烏東占領區

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭軍方說，在烏東城市巴赫姆特以外的烏軍正在設法阻止俄軍逼近，以便將物資送給守軍。俄羅斯總統蒲亭親自到訪克里米亞，紀念半島併入俄國9週年後，又造訪烏東占領區馬立波。

●蒲亭訪馬立波 俄烏戰爭後首次

俄羅斯國營媒體報導，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）意外造訪了馬立波（Mariupol），這是俄烏開戰以來，蒲亭首次造訪俄國在烏克蘭頓巴斯（Donbas）的占領區。

馬立波經歷開戰以來最漫長、最血腥的戰役後，5月落入俄羅斯手中，這是俄羅斯在奪取基輔未果轉而聚焦烏國東南部後的首場大捷。

●俄羅斯強攻烏東巴赫姆特 烏克蘭持續運補守軍

俄羅斯為遂行控制烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）工業地區的戰略，將奪取巴赫姆特（Bakhmut）列為優先要務。在幾個月的戰鬥中俄羅斯數度發動攻擊，巴赫姆特幾乎已被摧毀。

烏克蘭軍方發言人切列瓦提（Sergiy Cherevaty）告訴ICTV電視頻道：「我們正在設法向巴赫姆特運送必要的彈藥、食品、裝備和藥品。我們也設法將傷患帶出巴赫姆特。」

●黑海穀物出口倡議到期 莫斯科證實已展延60天

促進烏克蘭農產品出口的黑海穀物出口協議到期。莫斯科當局宣布，已通知相關各方，協議將延長60天，俄方也重申，在其問題得到解決之前，不會考慮再次延長協議。

路透社報導，稍早土耳其和聯合國宣布協議已獲展延，但並未說明將延長多久；烏克蘭官員則稱，協議將展延120天。

●紀念併吞9週年 蒲亭視察克里米亞

法新社報導，自去年2月24日出兵入侵烏克蘭以來，蒲亭首度訪問克里米亞半島。去年12月，他曾駕車穿越連接克里米亞與俄羅斯本土的橋樑。

俄羅斯國營電視台播出的畫面顯示，蒲亭在莫斯科任命的當地行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）陪同下，參觀了黑海港口城市塞凡堡（Sevastopol）。

●烏東城市克拉莫托斯克遭集束炸彈攻擊 釀2死8傷

法新社報導，克拉莫托斯克市長岡察倫科（Oleksandr Goncharenko）在臉書貼文表示，「俄羅斯繼續散布恐懼。克拉莫托斯克遭到集束炸彈轟炸的後果：2人死亡、8人受傷，其中3人傷勢嚴重。」

目前國際上有禁用集束彈藥公約，獲得大多數西方國家支持（但美、俄、中未簽署）。集束炸彈會分散成數十個小型炸彈並造成大面積殺傷，且通常在衝突結束很久之後仍會構成威脅。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1120319