日本烏克蘭聲明：台海穩定對全球安全至關重要

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡22日專電）日相岸田突訪烏克蘭，根據烏克蘭總統府發布的聯合聲明，雙邊除譴責俄羅斯侵略烏克蘭，將依國際法追究外，也強調台海和平與穩定對全球安全及繁榮至關重要。兩國並升級為「特殊全球夥伴關係」。

日本首相岸田文雄21日突訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。根據烏克蘭總統府同日晚間發布的聯合聲明，雙邊確認兩國「堅定不移的團結」，並強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的非法及無端侵略，將根據國際法追究責任。

兩位領導人再次要求俄羅斯「停止敵對行動，立即無條件地從烏克蘭全境撤出所有部隊及裝備」，並譴責俄羅斯揚言使用核武是「嚴重且不可接受的威脅」。

兩人並強調「台海和平與穩定對於全球安全與繁榮至關重要」，並鼓勵和平解決兩岸問題。兩人也嚴重關切東海及南海局勢，強烈反對任何以武力或脅迫的方式單方面改變現狀的企圖。

岸田與澤倫斯基重申，俄羅斯非法且無端的侵略，破壞以法治為根基的國際秩序基礎，不僅對歐洲至大西洋地區，也對印太及其他地區的安全、和平及穩定構成直接威脅。

對於中國等尚未因戰爭對俄羅斯施以經濟制裁的國家，兩國領導人則說，要遏止俄國戰爭行為，維持及強化對俄制裁必不可少，盼第3國勿迴避和破壞這些措施。

根據聲明，日本重申其對烏克蘭戰後重建及復原的承諾，岸田與澤倫斯基同意這項過程應會為兩國提供「進一步擴大合作的機會」，而私部門於其中可扮演關鍵角色。

兩人也了解雙邊於貿易及經濟、基礎建設及綠色轉型等領域進一步擴大合作的巨大潛力，並決定將雙邊關係升級為「特殊的全球夥伴關係」。

北韓局勢方面，他們強烈譴責北韓發展飛彈及核武，並重申將致力執行聯合國安理會相關決議。

岸田這趟罕見、保密到家的訪問，凸顯日本力挺烏克蘭外，也一舉推升岸田為二戰後首位進入戰區的日本首相，及第一位訪問烏克蘭的亞洲國家領導人，對長年不願擔任外交領頭羊的日本而言，意義重大，也可望為往後更多的「首次」打下基礎。

岸田之所以選擇在此時前往烏克蘭，日本媒體人矢板明夫昨天於臉書指出背後有兩個理由：一個是今年5月，日本要在岸田的家鄉廣島，召開七大工業國集團（G7）峰會。岸田要向國內外表示，在支持烏克蘭一事上，日本並沒有落後。

矢板明夫表示，另一個理由是中國國家主席習近平當時正在俄羅斯訪問。這兩個日本的惡鄰居聯手，會給日本造成很大的壓力。岸田想透過自己的行動，證明日本不會屈服、不會向強權低頭，堅決反對以武力單方面改變現狀的侵略行為。

矢板明夫說，岸田在日本長年被定位為「鴿派」政治家。「沒想到，在他的盟友安倍晉三前首相去世之後，他能毅然扛起守護自由民主的大旗。這次訪問，無疑將令他青史留名」。（編輯：韋樞）1120322