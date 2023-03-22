控美增兵亞太遏制俄中 俄千島群島部署岸防飛彈

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俄羅斯22日表示，已經對千島群島北部的幌筵島部署稜堡岸防飛彈系統。（中央社製圖）

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，已經對千島群島（Kuril Islands）北部的幌筵島（Paramushir）部署一個師的稜堡岸防飛彈系統（Bastion coastal-defence missile systems）。

路透社報導，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，此舉是俄國在其廣闊遠東地區加強防禦其中一環，部分是為了回應他稱之為美國「遏制」俄國和中國的作為。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在克里姆林宮舉行會談，鞏固他們「無上限」夥伴關係，並就深化能源和軍事合作達成協議，蕭依古隔天向俄國軍方高層發表上述言論。

俄國國防部發布蕭依古演說影片。他表示：「為了遏制俄羅斯和中國，美國正在大幅增加在亞太地區駐軍，加強與盟邦政治和軍事聯繫，持續在這個區域建立新的美國安全架構。」

蕭依古說，稜堡岸防飛彈系統將加強千島群島周圍安全。

美國的密切盟友日本堅稱擁有南千島群島（日本稱之為北方四島）主權，這些島嶼在第二次世界大戰結束時被蘇聯軍隊占領。日本沒有對位在千島群島北部的幌筵島宣稱主權。

南千島群島爭議導致俄國與日本一直未能正式簽訂結束敵對的和平條約。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120322