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美科羅拉多州高中生持槍傷人逃逸 警方追緝

2023/3/23 11:24
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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）美國科羅拉多州今天發生一名17歲高中生持槍射傷兩名學校職員之後逃跑的案件，警方正在追緝這名學生。這是震撼美國教育界的最新一起槍枝暴力事件。

綜合法新社和路透社報導，科羅拉多州警方表示，涉嫌開槍的學生名為賴爾（Austin Lyle），事發時，他正接受搜身、查看是否攜帶武器，然後就掏出一把手槍開始射擊。

丹佛（Denver）警察局長湯瑪斯（Ron Thomas）說，今天上午約9時50分獲報東方高中（East High School）發生槍擊事件，「員警和醫療人員…很快趕到現場，發現兩名受槍傷的成年男性」。

兩名傷者是校方管理人員，被緊急送往醫院，其中一人情況危急。

湯瑪斯在記者會中說，依據一項安全計畫規定，賴爾每天到校時都要接受搜身，以檢查是否攜帶武器，通常是基於對當事人過去行為的疑慮才會有這種安排。

丹佛警察局在社群媒體推特（Twitter）表示，警方採取不尋常措施來搜尋一名被追緝的少年，「因為他對公共安全構成疑慮」。

警察局還表示：「賴爾是非裔，最後一次露面時，身穿綠色連帽衫。」

丹佛市長韓考克（Michael Hancock）說，當局認為他「攜帶武器且很危險」。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120323

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