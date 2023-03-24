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港媒：美國副助卿訪港滬 似為布林肯訪中鋪路

2023/3/24 15:30
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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）據港媒報導，美國主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）本週初曾密訪香港，之後前往上海會學者。報導說，華自強此行是為美國國務卿布林肯訪中鋪路。

香港星島日報今天報導，布林肯（Antony Blinken）原本預計今年2月初訪北京，但受美中偵察氣球事件而推遲。

根據報導，華自強在19日至21日左右「秘訪」香港，並會見了一些「中國通」和商界領袖，之後轉往上海繼續訪問。

根據上海國際問題研究院官網消息：「3月22日，美國國務院中國協調員、副助理國務卿華自強（Rick Waters）一行訪問上海國際問題研究院，同我院院長陳東曉、學術咨詢委員會主任楊潔勉會談交流。」

根據消息，雙方就中美關係等議題深入交換意見。

美國駐上海總領事何樂進（James Heller）、副總領事戴德年（Daniel Delk）、政治經濟處處長史玲（Colleen Altstock）、政治領事厲安東（Anton Wishik）等陪同前來。

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群、國際合作與對外交流處處長朱菊華、美洲研究中心助理研究員張翀等參加會談。（編輯：曹宇帆）1120324

#華自強
#布林肯
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