更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 國際

盧安達飯店原型英雄魯塞薩巴奇納獲釋出獄 卡達斡旋美方致謝

2023/3/25 10:12（3/25 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「盧安達飯店」英雄原型人物魯塞薩巴奇納24日晚間出獄將返美國。（路透社）
電影「盧安達飯店」英雄原型人物魯塞薩巴奇納24日晚間出獄將返美國。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社盧安達首都基加利24日綜合外電報導）賣座電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）英雄原型人物魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）在獲盧安達政府減刑後，今天晚間已出獄，將返回美國。

68歲的魯塞薩巴奇納於1994年盧安達種族滅絕事件期間，在首都基加利（Kigali）擔任一家飯店的經理，把飯店變為避難所，協助拯救了大約1200條人命而備受稱譽，事蹟被拍成了獲奧斯卡金像獎提名的2004年好萊塢電影「盧安達飯店」，由美國演員唐奇鐸（Don Cheadle）主演。

法新社報導，美國官員表示，魯塞薩巴奇納於午夜前被護送到卡達駐盧安達大使官邸；卡達在居中斡旋方面發揮了關鍵作用。

杜哈及華府官員說，現擁有比利時公民及美國永久居留身分的魯塞薩巴奇納將飛往卡達，接著再返回美國。

魯塞薩巴奇納的家人表示，他被誘騙回到盧安達，並於2021年9月依恐怖主義罪名判刑25年。

盧安達政府發言人馬柯洛（Yolande Makolo）告訴法新社，與魯塞薩巴奇納一同被定罪的19名共同被告的刑期，是「依據總統命令」減刑。

不過馬柯洛補充表示：「依據盧安達法律，減刑並不能免除潛在的定罪。」

魯塞薩巴奇納先前經審判後依據支持武裝組織罪名入獄，他的支持者譴責這場審判是一場充斥不法情事的騙局。

盧安達表示，魯塞薩巴奇納減刑的決定，會改善與美國之間的關係。美國也曾對盧安達當局涉嫌支持剛果民主共和國叛軍一事表達關切。

魯塞薩巴奇納的家屬控訴當局在他身陷囹圄的939天期間對他施以酷刑，並警告說他的健康情形每況愈下，可能會死在牢裡。

家屬告訴法新社：「我們很欣慰能聽到保羅（魯塞薩巴奇納）獲釋的消息。全家人都希望能快點和他團圓。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）樂見魯塞薩巴奇納獲釋，不過美方官員表示，美方除了公開認可盧安達當局的舉動外，並沒有向他們做出任何承諾，且對於剛果民主共和國的擔憂依舊存在。

布林肯表示：「知道保羅即將與家人團圓，令人欣慰，美國政府感謝盧安達政府實現這場團圓。」他也對日益壯大的夥伴卡達表達謝意。

布林肯在措辭謹慎的聲明中表示，美國反對「政治暴力」，也沒有支持盧安達當局對魯塞薩巴奇納提出的指控。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1120325

#魯塞薩巴奇納
#美國
#盧安達
延伸閱讀
民主剛果東部戰亂 聯合國：數千兒童逃離家園特派專欄／體育即政治 瑞典媒體報導世足更批卡達人權問題英國擬送非法移民到盧安達 法院裁決合法台菜餐廳插旗盧安達 牛肉麵、煎餃成熱銷珍饈
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族