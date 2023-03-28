德英主力戰車抵達烏克蘭 準備春季反攻登場
（中央社鹿特丹27日綜合外電報導）面對俄羅斯全面侵略，德國與英國提供的主力戰車目前陸續運抵烏克蘭，包括德國豹式戰車還有英國挑戰者2型戰車，這些重裝備都將參與烏克蘭可能發起的春季反攻行動。
法新社報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）今天表示，他視察了部隊「新成員」－挑戰者戰車（Challenger）與德國貂鼠式步兵戰車（Marder），以及美洲獅裝甲車（Cougar）與來自美國的史崔克裝甲運兵車（Stryker）。
列茲尼科夫在社群媒體臉書（Facebook）上說：「一年前，沒有人會想到我們夥伴的支持會如此強大。」
德國「明鏡周刊」（Spiegel）報導指出，柏林已交付18輛先進的豹式戰車（Leopards），最後一批戰車已於上週末離開德國，然後在邊境移交給烏克蘭。
當被要求確認上述報導時，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在鹿特丹舉行聯合記者會時說：「是的，我們如同宣布的交付了豹式戰車。」
蕭茲表示德國提供的是非常現代化的戰車。烏克蘭士兵是在德國軍事基地接受豹式2A6型戰車的訓練，2A6是最先進的豹式戰車，他們也在西班牙基地接受過訓練。
德國國防部後來證實已交付烏克蘭18輛豹式戰車，以及2輛水牛（Buffalo）裝甲救援車，另外約40輛貂鼠式步兵戰車也已抵達烏克蘭。
另一方面，烏克蘭國防部發言人佐洛塔（Iryna Zolotar）今天表示，英國挑戰者戰車已經抵達烏克蘭，「它們已經在烏克蘭了」，但佐洛塔沒有提供任何其他細節。
英國政府今天也表示，訓練使用英國捐贈的挑戰者2型戰車的烏克蘭人員，現已準備好部署到前線。
英國國防部在一份聲明中說：「烏克蘭裝甲兵已在英國完成挑戰者2型戰車訓練並已返回家園，將繼續對抗俄羅斯非法與無端的入侵行動。」
這些戰車料將參與烏克蘭可能發起的春季反攻行動。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1120328
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