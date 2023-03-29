盼緩解緊張局勢 美官員低調訪中

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國務院今天證實一名美國官員於上週訪問中國，標誌著國務卿布林肯（Antony Blinken）近2個月前緊急取消行程之後，美中行事低調地恢復對話。

國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴法新社等媒體，國務院新成立、用來監管美國對北京政策的「中國協調辦公室」（Office of China Coordination）負責人華自強（Rick Waters），造訪了北京、上海和香港。中國協調辦公室的非正式名稱為「中國所」（China House）。

巴特爾表示，華自強「會晤工作級別對口人員」，也會見了派駐當地的美國政府員工。

巴特爾淡化華自強這趟訪問，不但婉拒說明會談主題，也未陳述談論結果。

此外，外媒引述熟悉內情的消息人士指出，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）24日曾與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅談過話。

白宮和中國駐美大使館的發言人都未立即回覆置評要求。而證實蘇利文與王毅通話的人士，則要求不被點名對外談論私人對話。

法新社報導，國務卿布林肯原本排定2月初前往北京，當初若成行，他會是近5年來訪中最高層級的美國官員。

2月的那場訪問是中國國家主席習近平和總統拜登去年11月在印尼峇里島（Bali）20國集團（G20）峰會場邊會談結束後敲定的，當時他們同意，全球最大的兩個經濟體將致力於控制持續升溫的緊張局勢。

然而，布林肯於美國領土上空出現中國間諜氣球之後，取消了訪中的計畫。

美中關係自此進一步惡化。習近平除了公開指控美國「遏制、圍堵、打壓」中國，更前往莫斯科力挺俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1120329