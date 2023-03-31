成蕾案閉門審訊一週年判決未果 澳洲再表關切

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（中央社台北31日電）因涉嫌「洩漏國家機密」在中國被捕的澳州華裔記者成蕾，去年3月31日在北京市第二中級人民法院接受不公開審訊後，迄今已滿一年仍未宣判，澳洲外交部長黃英賢今天對此表達深切關注。

綜合美國之音、路透社報導，黃英賢（Penny Wong）週五在北京對成蕾的非公開審訊一週年之際發表聲明表示，成蕾仍在等待審判結果。

「我們與成女士的家人和朋友一樣，對她的案件持續拖延深感擔憂，」黃英賢說。

成蕾2020年被捕後一直被拘留在北京，她有兩個年幼的孩子住在澳洲。黃英賢說，澳洲政府一直主張讓成蕾與家人團聚。

47歲的成蕾出生於湖南岳陽，10歲隨父母移居澳洲，曾是中國環球電視新聞網（CGTN）英文頻道主播，2020年8月因涉嫌「洩漏國家機密」在北京遭拘留；2021年2月被當局依涉嫌「為境外非法提供國家秘密罪」逮捕。

2022年3月31日，北京第二中院對成蕾案進行閉門審理，澳洲外交人員未被允許旁聽，迄今未看到法院對她的判決。

今年1月，黃英賢也就澳洲華裔網路作家楊恆均被控間諜案遭關押一事，表達對中國一再拖延、遲遲不能結案而「深感困擾」。

57歲的楊恆均，2019年1月與妻女從紐約飛抵廣州後，在機場被中國當局以「間諜罪」拘押。2021年5月，北京第二中院對他進行非公開審判，目前也在等待判決。

去年12月，黃英賢成為4年來首位訪問中國的澳洲外長，當時她與時任中國外長王毅討論了成蕾與楊恆均的處境，提出希望能讓兩人早日與家人團聚。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年11月在G20峰會期間與中國國家主席習近平的首次正式雙邊會談時，也提出了這些問題，這是澳中兩國領導人自2016年來的首次正式會晤。

澳洲工黨去年贏得選舉上台以來，中國和澳洲之間的緊張關係正顯著改善，中國已恢復從澳洲進口煤炭。不過，成蕾與楊恆均案顯然仍是兩國關係繞不開的主要問題。

去年12月19日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會稱，成蕾與楊恆均的權利已獲「充分保障」。

對於澳洲呼籲釋放兩人、移除改善雙邊關係障礙，毛寧則強調應「相互尊重」。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120331