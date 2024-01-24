澳洲黃金簽證喊卡 捨棄富豪改向技術移民招手

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（中央社坎培拉24日綜合外電報導）澳洲已取消「黃金簽證」計畫，亦即核發永久居留權給富裕海外投資人的計畫。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，澳洲最初以核發黃金簽證作為升高外國投資、激發創新的方式。申請人必須投資500萬澳元（約新台幣1.03億元）才符合申請資格。然而，當發現這項簽證計畫「經濟效果欠佳」之後，已在移民改革行動中將它剔除。

批評人士早就主張這項計畫淪為「貪官」用來「寄放非法資金」的工具。

「黃金簽證」如今將以更多的技術移民簽證取而代之。

根據澳洲政府數據，自2012年以來，政府核發了數千張俗稱「黃金簽證」的「重要投資者簽證」（significant investor visas, SIV），成功申請到簽證的有85%來自中國。

經過多次審視，澳洲政府發現這項簽證計畫未達到最初設計的核心目標，因此於去年12月的政策文件宣布將予以剔除，改聚焦創造更多簽證給「技術移民」，尤其是有能力「對澳洲做出非凡貢獻」的人士。

澳洲政府早在2016年的調查即發現，這套計畫有「潛在洗錢等不道德活動」的疑慮，引發各界關切。而「澳洲人報」（The Australian）2022年的報導則指出，柬埔寨洪森（Hun Sen）政權成員是剝削這個計畫的不良行為者之一。

政府調查同時發現，相較於其他簽證，黃金簽證反而把「商業敏銳度較差」的人帶進澳洲，且所提供的稅收優惠更讓社會大眾付出代價。

在澳洲之前，英國2022年也因擔心俄羅斯非法資金流入，進而取消了向超級富豪提供快速取得居留權的計畫。

地中海國家馬爾他同樣也在檢討他們向富有非歐盟公民提供的黃金簽證計畫。2022年的調查發現，民眾在馬爾他僅僅停留幾天就取得簽證，而歐洲聯盟（EU）則是對這項計畫的洗錢、逃稅和貪腐風險表達疑慮。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1130124