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農曆新年將屆 大馬首相安華用中文拜早年

2024/2/7 19:19
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（中央社記者黃自強吉隆坡7日專電）農曆新年將屆，馬來西亞首相安華今天透過與交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）主持的撈魚生午餐儀式，以中文向華人社群拜早年，祝福「新年快樂、新年好，年年好」。

馬來西亞是多元種族國家，除馬來社群外，也有華人與印度社群等，華人社群每年春節都保有濃厚的傳統氣氛與活動，即使是馬來與印度社群也會對華人新年表達祝福。

根據東方日報報導，安華（Anwar Ibrahim）今天在內閣會議後出席撈魚生午餐儀式，他特別以中文說：「新年快樂、新年好，年年好。」

副首相阿末扎希（Ahmad Zahid）認為，雖然大家是不同種族，但都是馬來西亞人。他並向華人社群說：「恭喜發財。」

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星馬地區華人春節氣氛濃厚，新年期間有「撈魚生」傳統，希望各行各業都在新的一年「風生水起」，多數公司行號慶祝年終尾牙聚餐，「撈魚生」都是聚餐重頭戲。

「撈魚生」配料除魚片之外，也有各種五顏六色配料，如紅蘿蔔絲、碎花生、生菜絲、酸梅膏、桔子汁等，傳統上每加入一種配料，就會說相對應「酸酸甜甜」、「大吉大利」等祝福話語，所有人拿起筷子共同攪拌，高高撈起盤中魚生配料，還要大聲說「發啦」。（編輯：陳惠珍）1130207

#安華
#馬來西亞
#華人
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