俄烏鏖戰將滿2年 仍缺乏喪命人數確切統計

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭即將滿兩年，估計這場戰爭造成多達數十萬人喪命，但確切數字不明，因為俄烏雙方都不願公布己方損失，俄國還隱瞞俄軍占領區的平民死亡人數。

法新社報導，自俄羅斯於2022年2月24日開始侵略烏克蘭以來，官方統計的平民死亡人數並不可信，因為獨立單位無法進入俄國占領的烏克蘭領土進行統計。

烏克蘭2023年6月表示，當局只能記錄到1萬368名確定找到遺體的平民已死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幕僚長的首席助理蓋夫瑞克（Oleg Gavrych）說：「我們認為最有可能的是（死亡）人數達5倍之多，大約5萬人喪命。」

聯合國人權辦公室也承認，實際死亡人數遠比其先前證實約1萬名平民要多。

烏克蘭當局認為，光是南部港市馬立波（Mariupol）2022年2月到5月遭圍困時，就至少有2萬5000人死亡，其中許多被埋在萬人塚。這座城市迄今仍在俄國控制之下。

其他幾乎全毀的城鎮則從未做過確切統計，例如巴赫姆特（Bakhmut）。

俄烏雙方都對軍事損失秘而不宣，同時一再聲稱重創對手，卻未出示證據。

烏克蘭軍方今天估計，自開戰以來，烏軍已造成超過40萬5000名俄軍傷亡。

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）2023年12月曾說，俄軍已造成38萬3000名烏軍傷亡。

由於缺乏交戰雙方的可靠統計，烏克蘭的盟國自行彙整估計數字。

「紐約時報」2023年8月引述美國官員說法報導，約有7萬名烏軍陣亡，10萬到12萬人受傷。

美國官員估計俄方有12萬人喪命，17萬到18萬人受傷。

負責武裝部隊事務的英國國防副大臣哈佩（James Heappey）在今年1月29日寫給國會的書面回覆中，估計俄方傷亡超過35萬人。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1130221