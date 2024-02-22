日本政府請求解散統一教 地院首度聽取雙方意見

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（中央社東京22日綜合外電報導）日本東京地方法院為了判斷是否要解散「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教），今天首度進行「審問」程序，聽取日本政府與統一教方面的意見。

綜合日本放送協會（NHK）、TBS電視台等媒體報導，日本文部科學省（簡稱文科省）2023年10月以民法上的不法行為等理由，向東京地方法院提出解散統一教的請求。法院聽取完雙方意見後，日後將判斷是否發布解散命令。

而今天的「審問」程序，在非公開的情況下進行。相關人士透露，世界和平統一家庭聯合會會長田中富廣會在「審問」期間陳述意見之外，也會討論之後審理案件的進行方式。

田中富廣與律師福本修也等人，今天下午被看到進入了東京地方法院。

日本政府根據聽取完逾170名受害者等人的說法，主張「該宗教團體索取高額捐款與靈感商法等行為，已經符合民法上的不法行為，造成的損害極大」。

「靈感商法」指的是假藉通靈或超自然力量等煽動信徒心理不安，然後以高於常理的價格售予印章、佛珠等商品謊稱可「消災解厄」，或是以不當手法索要高額金錢等的推銷手法。

不過，統一教方面提出「要求返還金錢與投訴大幅減少，不符合被解散的條件。這不僅關乎信仰自由，也涉及人權，是相當嚴重的情況」等主張，展現力爭的態度。

而今天的「審問」程序，是文科省向東京地方法院提出解散統一教的請求後，雙方首度直接交換意見的場合。

此案也是日本行政機關以違反法令為根據，請求法院下令解散宗教法人的第3例，之後審理的動向也備受矚目。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1130222