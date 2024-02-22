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基輔證實俄羅斯用北韓飛彈打烏克蘭 逾20人罹難

2024/2/22 21:06
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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭安全局今天表示，已經證實俄羅斯在數起對烏克蘭的攻擊中運用北韓飛彈，造成逾20人罹難。

法新社報導，美國1月曾經警告，北韓正運送彈道飛彈和發射器到俄羅斯，強化對莫斯科的支持，令人憂心。

烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）指出：「根據調查，俄軍對烏克蘭發射超過20項北韓武器…至少24位平民喪生，超過100人重傷。」

烏方確認那是火星-11型（Hwasong-11）彈道飛彈，並且將飛彈碎片的照片上傳到加密通訊軟體Telegram。

烏克蘭安全局表示，這些飛彈用於去年底對烏南札波羅熱州（Zaporizhzhia）、今年1月對首都基輔的攻擊。

烏方表示，俄方也對東部頓內茨克州（Donetsk）和哈爾科夫州（Kharkiv）前線發射這種飛彈。

烏克蘭安全局指出，「正採取全面性措施，確定各種犯罪情況，以將行兇者繩之以法」，包括確認「提供武器的後勤路線」。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1130222

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