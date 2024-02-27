美金融家遺孀慨捐316億 紐約醫學院學生免學費

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（中央社紐約26日綜合外電報導）已故美國華爾街金融家戈特斯曼的93歲遺孀魯斯今天捐款10億美元（約新台幣316億元）給紐約布朗克斯區的愛因斯坦醫學院，要求款項用於為所有學生支付學費。

「紐約時報」（The New York Times）報導，曾在愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）擔任教授的魯斯（Ruth Gottesman）專研學習障礙，曾開發篩檢測試並且負責掃盲計畫。這是美國史上對教育機構最大筆慈善捐款之一，非常可能是對醫學院的最大筆捐款。

這筆錢來自於她已故夫婿戈特斯曼（David Gottesman）。戈特斯曼是「股神」巴菲特（Warren Buffett）的好友，早期投資巴菲特的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）致富。

愛因斯坦醫學院所在的布朗克斯區（Bronx）是紐約市最貧窮和過早死亡率很高地區。過去幾十年來已有不少億萬富豪向紐約巿最富裕的曼哈頓區（Manhattan）更有名的醫學院和醫院捐贈大筆資金。

美國新手醫生通常背負超過20萬美元醫學院學貸，魯斯表示，這筆捐款能幫助他們展開職業生涯之際沒有負擔。她也期望捐款有助擴大學生來源，讓本來負擔不起的學生也進得了醫學院。

戈特斯曼生前是投資公司第一曼哈頓公司（First Manhattan）負責人，魯斯則自1968年起任職於備受推崇的愛因斯坦醫學院。長期擔任該校董事會成員的她目前是董事會主席。

戈特斯曼於2022年辭世，享耆壽96歲。魯斯23日在愛因斯坦醫學院校園內受訪時回憶說：「他在我不知情下，把名下所有波克夏海瑟威公司股票都留給我。」他的要求很簡單：「妳覺得該怎麼處理，做就對了。」

怎麼想出答案實在令人不知所措，魯斯起先真的想不出來。不過兒女鼓勵她不要等太久。

當她把焦點放在遺產上，馬上就知道該怎麼做了。她說：「我想要資助愛因斯坦醫學院學生，讓他們免學費。」她表示，這樣做的錢永遠足夠。

魯斯多年來面試數十位申請就讀愛因斯坦醫學院的學生。就讀該校每年學費超過5萬9000美元，許多學生畢業後債務沉重。校方表示，近5成學生畢業後背負超過20萬美元債務。然而，紐約巿大部分醫學院畢業生中，只有不到25%新手醫生有那麼多債務。

不只是該校未來的新生受惠，魯斯也希望這筆捐款可以讓為數更多以醫生為職志學子申請就讀醫學院。她說：「我們有非常棒的醫學院學生，這也會讓許多本來因為經濟條件而不敢思考念醫生院的學生開啟大門。」

「這讓我們對這份禮物深感欣慰…有機會以這種與眾不同方式既幫助愛因斯坦醫學院蒙特菲爾醫學中心（Montefiore-Einstein Center for Cancer Care）執行長奧祖亞（Philip Ozuah），也幫助蒙特菲爾醫學中心和愛因斯坦醫學院，我既謙卑也深感榮幸。」

愛因斯坦醫學院不是第一所免學費醫學院。紐約大學2018年就宣布開始對醫學院學生提供免學費待遇，申請就讀情況隨之激增。

魯斯本來不願意冠名捐款。奧祖亞回憶魯斯起先曾經表示：「不必讓人知道。」但是奧祖亞堅持，魯斯行誼深具啟發性，因為真的有人淡泊名利、但求奉獻他人。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1130227