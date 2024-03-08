更多編輯台推薦新聞：
1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本政府將修法 父母離婚後可共有親權

2024/3/8 17:28（3/8 17:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本將修法，准許父母離婚後共同擁有親權。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
日本將修法，准許父母離婚後共同擁有親權。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京8日綜合外電報導）日本政府今天敲定民法修正草案，將修改現行父母離婚後僅有一方能擁有未成年子女親權的規定（單獨親權）。若修正草案通過，將准許父母離婚後共同擁有親權（共同親權）。

「讀賣新聞」報導，日本政府預計將修正草案送交本會期的國會審議，若通過將在公布後2年內實施。

根據修正草案，若父母離婚後對於未成年子女的親權無法達成共識，將交由家事法院判斷。

若父母其中一方虐待小孩或出現家暴等「損害小孩的利益」之虞的狀況，家事法院將會裁定父母其中一方單獨擁有親權。

在修正草案實施前離婚，並僅單方擁有親權的狀況，可以跟家事法院聲請變更，若法院認可，便能更改成父母共同擁有親權。

這項民法修正草案也明確化「父母的責任與義務」，明載不管父母是否有婚姻關係，將優先保障子女的利益。

此外，這項民法修正草案內容也包含創設「法定撫養費制度」，父母雙方離婚後即使未達成協議，與小孩同住的父或母可以向另外一方要求提供最低程度的撫養費。若延遲支付撫養費的話，可以聲請法院扣押財產。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130308

#日本
#離婚
延伸閱讀
婦團籲改革贍養費 補償因婚育喪失經濟、勞動能力孩子捲監護權大戰 婦團籲開發社區資源及早介入離婚判決書附記給孩子的信 法官：爸媽對你的愛才是事實憲法法庭：若夫妻均可歸責 雙方都有權訴請裁判離婚
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.31