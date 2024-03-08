日本政府將修法 父母離婚後可共有親權

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本政府今天敲定民法修正草案，將修改現行父母離婚後僅有一方能擁有未成年子女親權的規定（單獨親權）。若修正草案通過，將准許父母離婚後共同擁有親權（共同親權）。

「讀賣新聞」報導，日本政府預計將修正草案送交本會期的國會審議，若通過將在公布後2年內實施。

根據修正草案，若父母離婚後對於未成年子女的親權無法達成共識，將交由家事法院判斷。

若父母其中一方虐待小孩或出現家暴等「損害小孩的利益」之虞的狀況，家事法院將會裁定父母其中一方單獨擁有親權。

在修正草案實施前離婚，並僅單方擁有親權的狀況，可以跟家事法院聲請變更，若法院認可，便能更改成父母共同擁有親權。

這項民法修正草案也明確化「父母的責任與義務」，明載不管父母是否有婚姻關係，將優先保障子女的利益。

此外，這項民法修正草案內容也包含創設「法定撫養費制度」，父母雙方離婚後即使未達成協議，與小孩同住的父或母可以向另外一方要求提供最低程度的撫養費。若延遲支付撫養費的話，可以聲請法院扣押財產。（譯者：楊惟敬/核稿：陳正健）1130308