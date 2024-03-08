緬甸難民團體籲馬來西亞提高難民婦女地位

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（中央社記者黃自強吉隆坡8日專電）今天是國際婦女節，緬甸難民團體今天舉行記者會，除祝福仍身處緬甸軍政府統治下的女性同胞婦女節快樂，也訴求馬來西亞政府重視並提高難民婦女地位，特別是來自緬甸的女性難民。

包括欽族（Chin）等難民團體今天邀請聯合國難民署（UNHCR）、緬甸族群組織（MEO）與Falam難民組織（FRO）等人員盼分享馬來西亞對緬甸難民婦女問題立場與影響。

緬甸軍政府2021年奪權並宣布進入緊急狀態，今年1月又將緊急狀態延長6個月，2月還同意徵召所有18至35歲男性和18至27歲女性，服役至少2年。

難民團體關切面對殘暴的緬甸軍政府情勢，難民如今所面臨的挑戰與最近軍政府頒布的強制徵兵令。

Falam難民組織代表菲奧伊珊（Phyo Ih San）認為，全球許多婦女可能正在慶祝婦女節，但她特別關注緬甸的婦女，這群婦女在軍政府和持續衝突中遭受各種虐待和迫害，諸如性暴力和身體暴力。

她說，有許多媒體報導和未經報導案例已說明緬甸軍政府專門針對監獄內、外的婦女進行虐待和施予不公平待遇。

馬來西亞緬甸族群組織代表保努安（Pau Nuam）指出，難民團體呼籲要性別平等，反對社會中存在性別歧視，應該消除所有形式的性別偏見。

她說，女性容易受家庭暴力、性騷擾，以及各種形式的性別歧視和虐待，由於女性的弱勢地位才特別容易面臨家庭暴力、懷孕、分娩、工作場所問題與移民檢查等風險。

保努安並呼籲馬來西亞政府和移民局在執法行動中要對婦女和兒童抱持著更多寬容態度，因為「我們不是罪犯，也不對馬來西亞構成國家安全威脅」，相反地，「我們是透過支持我們的孩子和家庭來履行母親角色」。

聯合國難民署代表阿瑪利納（Amalina）則對非政府組織所提出的倡議與努力表示感謝，並強調能激發共同目標，為大馬難民婦女與難民的整體生活帶來真正的變化，她再次呼籲賦予難民婦女和女孩權力，繼續為所有難民和移民的尊嚴、平等和正義奠基。

欽族（Chin）等難民團體今天並舉行室內足球賽，透過足球展現各難民族群的團結精神。（編輯：高照芬）1130308

3月8日是國際婦女節，緬甸難民團體舉行記者會，訴求馬來西亞政府重視並提高難民婦女地位，參與的難民團體、婦女與孩童聚精會神聆聽聯合國難民署等代表演講。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年3月8日