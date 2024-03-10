泰國生育率逐年下降 官員憂心60年後人口減半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）泰國生育率逐年下降，從1970年每婦女總生育率6.29降到2023年的1.08。泰國政府預估人口將於2028年達到高峰6719萬後逐年下降，官員憂心60年後泰國人口將只有目前的一半。

民族報（The Nation）報導，泰國副總理宋薩（Somsak Thepsutin）近日在一場會議中提到泰國生育率下降的議題，宋薩說，泰國每年的新生兒數從1970年的100萬下降到如今的50萬。

宋薩引述國家經濟和社會發展委員會（NESDC）的數據指出，泰國婦女總生育率從1970年的6.29下降到2023年的1.08。

國家經濟和社會發展委員會的數據也顯示，2028年泰國人口將達到巔峰的6719萬，到2033年將下降到6700萬，到2037下降到6618萬；勞動人口占總人口的比例將從2017年的66.1%下降到2037年的56.8%。

宋薩表示如果照此趨勢下去，擔心泰國人口將在60年後降到只有3300萬，另一個憂心的問題是15歲到44歲具有生育能力的女性將從2017年的1420萬人，降到2037年的1181萬人。

宋薩表示，政府促進生育率的活動應該針對年輕女性，政府也該提供年齡在30歲以上的婦女醫學技術的協助，並利用政策讓女性覺得生活和工作都受到支持。（編輯：郭中翰）1130310