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俄扶植官員：克里米亞塞凡堡遭烏克蘭飛彈攻擊

2024/3/24 17:50
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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯扶植的克里米亞半島港市塞凡堡官員表示，俄國防空系統昨晚在塞凡堡上空擊落逾10枚飛彈，半島交通一度中斷。烏克蘭今天表示，夜間攻擊塞凡堡時擊中2艘俄國兩棲登陸艦。

路透社報導，俄國扶植的塞凡堡（Sevastopol）行政首長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）透過通訊應用程式Telegram寫道：「我們的軍隊正在抵禦針對塞凡堡的大規模攻擊。」

他還說，初步資訊顯示，已擊落超過10枚飛彈。1名女性受到彈片所傷，包括1棟辦公大樓和1條天然氣管線在內的基礎設施受損。

俄國當局扶植的克里米亞（Crimea）交通部門表示，連接俄國本土和克里米亞半島的海運和陸運暫停了數個小時。克里米亞半島於2014年被俄國併吞。

烏克蘭方面今天表示，夜間對塞凡堡發動的攻擊擊中2艘俄國登陸艦。

烏克蘭武裝部隊戰略通訊中心發布聲明表示：「烏克蘭武裝部隊已成功擊中兩棲登陸艦亞馬爾號（Yamal）和亞速號（Azov）、一個通訊中心和一些黑海艦隊（Black Sea Fleet）的基礎建設。」（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1130324

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