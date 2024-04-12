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首頁 / 國際

美航空業促拜登勿增中國航班 防止不公平競爭

2024/4/12 13:04
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國各大航空公司和航空工會今天敦促總統拜登政府暫停批准增加美中之間的航班，理由是當前「中國政府的反競爭政策」。

路透社報導，美國運輸部今年2月表示，3月31日起，中國載客航空公司每週往返美國的航班，可望從目前的35個增加到50個，恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前約1/3水準。美國航空業者也獲准每週執飛50個航班，但目前未完全使用這些額度。

美國航空協會（Airlines for America）和相關工會在致運輸部和國務院的信函中提到：「中國航空業者透過持續進入俄羅斯領空而取得優勢，而美國航空業者在2022年3月俄羅斯入侵烏克蘭初期就停止飛越俄羅斯領空。」

美國航空協會成員包括美國航空公司（American Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）和聯合航空（United Airlines）。

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航空公司機師協會（Air Line Pilots Association）、聯合飛行員協會（Allied Pilots Association）和空服員協會（Association of Flight Attendants）也連署，信中呼籲國務卿布林肯（Antony Blinken）和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）「暫停新增美中之間客運航班，直到能保障美國勞工和企業平等進入市場，不受中國政府當前有害的反競爭政策影響」。

美中之間的航班問題曾是疫情期間一個爭論點，現已成為這兩個超級大國之間罕見的合作領域之一，但美國航空業者對航班快速增加表示擔憂。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130412

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