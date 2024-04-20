川普受審法院外點火自焚 男子宣告傷重不治

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（中央社紐約20日綜合外電報導）一名男子昨天在美國紐約市法院外自焚，當時法院內正在審理美國前總統川普的封口費案。這名男子今天傳出傷重不治。不過根據紐約警方說法，他似乎並未把川普當作攻擊目標。

路透社報導，在架設於法院外的電視攝影機鏡頭前，這名男子燃燒了好幾分鐘。法院內正在進行史上首位美國前總統接受刑事審判。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）及其他美國媒體今天凌晨報導，這名男子已經傷重不治。NBC新聞網引述紐約市警方稱，收治男子的醫院已經宣告他死亡。

警方先前已表示，這名30多歲男子受傷情況危急。

目擊者指出，事發當時男子將數本宣傳小冊子從背包拿出來扔向空中，接著朝自己潑灑液體並點火。

一名路透社記者見到其中一本小冊子提及「邪惡的億萬富豪」，不過就可看到的部分並未提到川普（Donald Trump）。

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紐約市警察局（NYPD）表示，他們查出自焚男子的姓名是艾札瑞羅（Max Azzarello），來自佛羅里達州聖奧古斯亭（St. Augustine），他似乎並未將川普或這場審判其他相關人士當作攻擊目標。（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130420

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