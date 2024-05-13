美媒：紐約亞裔遊行中方外國代理人主辦 排擠台灣香港西藏

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（中央社紐約13日綜合外電報導）紐約市亞裔遊行已成為當地的年度活動，美國「新聞週刊」（Newsweek）獨家取得的文件顯示，這個遊行活動獲得市長亞當斯的支持，發起者是一家在美登記的中國外國代理人公司。

新聞週刊的報導指出，這項發現引人關切中國在美國影響力運作的疑慮，尤其是在紐約，紐約市長亞當斯（Eric Adams）及其他政治人物曾收受跟中國共產黨有關聯的團體成員政治獻金。

根據報導，紐約亞裔大遊行活動自2022年起開始舉辦，5月19日將於曼哈頓第六大道登場，是紐約的美國亞太裔傳統月（AAPI Heritage Month）活動一部分。

主辦單位表示，歡迎所有亞裔美國人共襄盛舉。但新聞週刊取得的文件顯示，主辦單位排除他們認為在政治和宗教層面有爭議的團體。

報導提到，西藏、台灣、香港等地跟北京當局持不同意見的人士，在受到主辦單位排擠的情況下，質疑這項遊行活動對亞裔美國人的代表性。

他們說，未曾獲邀參加，就算申請參加也沒成功，部分人士則因顧慮安全問題而無意參加。

倡議組織「我們是香港人」（We The Hongkongers）創辦人許穎婷表示，申請兩週過後，她只收到要求提供更多資料的回應，而她也予以回覆。

她說道：「依我來看，顯然他們試圖在找到理由拒絕我們參與之前，先以拖字訣應付。」

新聞週刊依資訊自由法（Freedom of Information Law）取得的數百頁電郵文件顯示，這項遊行是由中文媒體星島日報的全美行政總裁梅建國於2022年申請主辦。

星島日報美國版在美國司法部要求下，於2021年依「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act）註冊登記。

紐約亞裔遊行是由梅建國與「美國繁榮華埠總會」（Better Chinatown USA）聯合籌辦。美國繁榮華埠總會是紐約曼哈頓唐人街的農曆新春活動主辦單位，會長為田士銳。

梅建國向新聞週刊證實，他發起這個活動，目前仍握有遊行的許可文件。他提到，自己推動多年，歷任多屆紐約市政府，直到獲得亞當斯市政團隊的批准。

亞當斯參加過前兩屆遊行，走在隊伍最前端，身旁是中國駐紐約總領事黃屏。根據中國駐紐約總領事館網站的資訊，2023年遊行還有紐約市、紐約州或聯邦層級的6位政治人物，以及來自其他6個亞洲國家的外交官參加。

針對新聞週刊詢問是否清楚這項活動是由一家被外國代理人登記法列為外國代理人的公司行政總裁發起，亞當斯的辦公室則未回應。

「美國繁榮華埠總會」發布的登記文件寫著：「歡迎大家跟我們一同慶祝亞太裔傳統月。」

新聞週刊檢視了近400頁的電郵和文件，發現其中一份文件寫著：「基於維安和安全的理由，我們邀請且歡迎無爭議的政治和宗教組織加入我們。」

往來文件顯示，主辦單位曾邀請韓國、日本、孟加拉和菲律賓等國外交官員參加遊行。不過，駐紐約台北經濟文化辦事處的外交官沒有獲邀。

一位民主派的西藏人士指出，亞太裔傳統月正受到中國統治階層的操控。

她還說：「中共故意在亞太裔領域中尋求有影響力的角色，然後聲稱批評中國政府的聲音是反華，甚至是反亞裔。」

許穎婷則是強調：「這是宣傳技倆，中國政府插手控制我們大家歸屬的群體，好讓他們更方便在海外推展他們的政治議題。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1130513