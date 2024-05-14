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為政府挺以色列內疚 美國防情報局官員辭職

2024/5/14 15:07
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國一名前軍事情報官員今天公布一封致同事的信，並在信中解釋去年11月辭職，實際上是因為政府在加薩戰事中支持以色列，及戰事對巴勒斯坦人造成的傷害，讓他內疚不已。

路透社報導，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency, DIA）陸軍少校曼恩（Harrison Mann）會是已知首位因美國支持以色列而辭職的國防情報局官員。

今年2月，一名美國空軍士兵在以色列駐華盛頓大使館外自焚身亡，其他軍事人員也曾示威抗議。

曼恩表示，出於擔心，幾個月來他一直對辭職動機保持沉默。

曼恩在上個月與同事分享的一封信中寫道：「我很害怕，害怕違反我們的職業規範，害怕讓我尊敬的軍官們失望，害怕你們會感到被背叛。我相信你們當中一些人讀這封信時會有這樣的感受。」

曼恩今天在他的商務社群媒體領英（LinkedIn）個人資料上公開這封信的內容。

國防情報局一名官員向路透社證實，曼恩曾在該機構任職。

這位官員表示，「與其他雇主一樣，員工辭職在國防情報局是家常便飯，員工出於各種原因和動機辭職」，但並沒有就此多做說明。

曼恩的案例與其他美國政府官員不同，其中包括幾名國務院官員，他們是在辭職時公開譴責美國政策，而不是等待數個月之後才解釋離職原因。

曼恩說，他對協助推動美國的政策感到羞恥和內疚，這些政策導致巴勒斯坦人遭到大規模屠殺。

美國總統拜登是以色列的堅定支持者，他在上週公開的一項重大政策轉變中暫停供應以色列一批武器，他的政府表示正在審查其他項目。

拜登政府10日表示，以色列在加薩（Gaza）軍事行動使用美國提供的武器可能違反國際人道法，這是迄今為止美國對以色列所做最嚴厲的批評。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130514

拜登
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