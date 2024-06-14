男員工福島核電廠測輻射後不治 東電認非關工作

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本東京電力公司今天表示，合作廠商的一名男員工昨天被發現倒臥福島第一核電廠內休息室，送醫後不治。死者當天上午曾在戶外測量輻射值，但東京電力公司認為死因非關工作。

日本共同社報導，這名50多歲男性作業員是核電廠合作廠商員工，昨天上午在福島第一核電廠腹地內，進行約10分鐘的輻射值測量作業。

福島電視台報導，由於未遭放射性物質污染，東京電力公司表示，從死者作業狀況及聽取身旁人士的說法等來判斷，「作業造成男性作業員死亡的可能性很低」。

福島中央電視台報導，50多歲的男性作業員昨天中午12時30分過後，被人發現倒臥福島第一核電廠建築物內的休息室。

東京電力公司表示，男性是在心肺停止的狀態下被送醫，並在同日下午確認死亡。至於死因的部分，基於尊重家屬意願不對外公開。

死者在事發當天上午進行健康確認時並無異狀，並從上午11時左右起戴著全包覆式面罩在戶外作業約10分鐘。東京電力公司表示，不認為死者死因跟工作有關。（譯者：黃名璽）1130614