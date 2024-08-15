新加坡總統上任後首訪菲律賓 將會小馬可仕

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（中央社記者吳昇鴻新加坡15日專電）新加坡總統尚達曼今天出訪菲律賓，將與菲律賓總統小馬可仕會晤，這是尚達曼去年9月就任以來，首次訪問菲律賓。

新加坡外交部發布新聞稿表示，為慶祝星菲建交55週年，尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）今天至17日應小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）邀請，訪問菲律賓。

尚達曼抵達馬尼拉後，將出席歡迎儀式與國宴，並與小馬可仕會面，兩人將見證星菲交換關於醫護人員和有關碳權的備忘錄。新加坡媒體聯合早報報導，這是尚達曼去年上任以來首訪菲律賓，菲律賓也是他繼汶萊後進行訪問的第2個東南亞國家。

菲律賓環境部長于羅-羅伊薩加（Maria Antonia Yulo-Loyzaga）將向尚達曼介紹菲律賓水資源和其他自然資源的永續發展計畫，以及兩國可發展的合作領域。

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尚達曼將參加由菲律賓亞洲協會和馬卡蒂商業俱樂部（Makati Business Club）主辦的閉門圓桌會議，討論全球發展和區域經濟挑戰，並出席新加坡紅十字會在馬尼拉舉行的75週年紀念展覽活動，以及為旅居菲律賓的新加坡人舉辦的國慶招待會。

此外，新加坡外交部指出，尚達曼將於20日至22日訪問瑞士日內瓦參加世界經濟論壇（World Economic Forum）董事會和國際工商理事會的會議。隨後，他將於23日訪問法國巴黎，為參加帕拉林匹克運動會（Paralympic Games，簡稱帕運）的新加坡運動員打氣。（編輯：唐佩君）1130815